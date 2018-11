Eestlased jõudsid maineka Briti majanduslehe Euroopa digitšempionite edetabelisse

Õigemini ei ole tegemist edetabeliga, vaid Financial Times on välja toonud TOPid viies kategoorias: eraisikud, korporatiivsed digitaalsed muutused, uued tehnoloogiad ja ärimudelid; tehnoloogiaõpe ning tehnoloogia kasutamine sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Taavi Kotka on eraisikute nimekirjas. Majandusleht kirjutab, et need inimesed on juhtide ning suunajatena aidanud tutvustada digitaalset transformatsiooni nii tagatubades kui avalikkuse ees. Majandusleht kirjutab, et Kotka on olnud kandev jõud Eesti muutmisel digipioneeriks.

Uute tehnoloogiate ja ärimudelite kategoorias on nimetatud kahte Estist pärit ettevõtet.

Kõigepealt Ahti Heinla ning Janus Friisi asutatud pakirobotite firma Starship Technologies. Majandusleht kirjutab, et täna 200 inimesele tööd andev firma on kahes etapis kogunud 42,2 miljonit dollarit investeeringuid.

Samuti on uute tehnoloogiate ja ärimudelite kategoorias Eesti firmana märgitud 2015. aastal asutatud OSA DC, tehisintellektil põhinev platvorm, mis edastab tarbijate ostuandmed jaemüüjatele ning tarnijatel, et viimased saaksid ma äri parandada. Ettevõtte asutajad on firma kodulehe kohaselt Alex Isaiev, Maximilian Musselius ja Ruslan Pyshny. Eesti äriregistris sellist ettevõtet ei ole. Küll on äriregistris OSA DC Facebooki lehel märgitud aadressil registreeritud firma OSA Hybrid Platvorm OÜ, mille 98% osanik on Kürosel registreeritud firma E.E.C. Extra Entertainment Corporation Ltd. Ülejäänud osa kuulub Venemaa ning Ukraina eraisikutele.