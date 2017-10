Eestlased lähevad Poola betoonteid uudistama

3.-5. oktoobrini sõidab Poola Vabariiki esinduslik Eesti delegatsioon tutvumaks lähemalt betoonteede ehitamisel Poolas saavutatuga. Poolas ehitatakse pooled uutest riigimaanteedest betoonist, aastatel 2015-2023 kokku 800 km betoonkatendiga kiirteid, teatasid Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Betooniühing.

Poola õppereisi gruppi kuuluvad esindajad Riigikogust, Maanteeametist, Tallinna, Tartu ja Pärnu linnavalitsustest, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhid, teede projekteerimise, teedeehituse, üldehitusfirmade ja betoonehitusfirmade juhid, ülikoolide õppejõud, ajakirjanikud. Kokku 35 inimest.

Viimase 20 aastaga on Poolas ehitatud 700 kilomeetrit betoonkatendiga riigimaanteid. Samuti on rajatud umbes 800 kilomeetrit kohalikke betoonkatenditega teid.

Aastatel 2015-2023 on Poolas kavas ehitada 1670 kilomeetrit riiklikke teid (kiirteed), nendest 800 kilomeetrit betoonteid. Betoonkatendi saab ka osa Poolat läbivast Via Balticast.

„Miks me räägime betoonteedest – aga sellepärast, et ehitada Eestis vastupidavamaid teid ja sellega rahva raha kokku hoida,” ütles Eesti delegatsiooni juht, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esimees Meelis Einstein. „Betoonteede puhul ei ole meil vaja jalgratast leiutada. Targem on õppida neilt, kes on meist kaugemale jõudnud.”

Meelis Einsteini sõnul on betoonkatendid ennast kogu maailmas ja ka Euroopas laialt tõestanud kui vastupidavad, jätkusuutlikud, kuluefektiivsed teed.

„Möödunud aastasel Riigikogu konverentsil tekitasid palju elevust poolakate korduvad väited, et betoonkatend on asfaltbituumenkatendist odavam,” sõnas Einstein. „Kui Poolas arvestatakse teede elukaart 30 aasta peale, siis meil kahjuks ainult 20 aastale. Sealt algavadki käärid.”

Eesti delegatsiooni vastuvõtjateks on Poola Infrastruktuuri ja Ehituse Ministeerium, Poola Maanteeamet ja Poola Tsemendiühing.