Eestlased leiutasid Singapuris rikkuse valemit

Edu saavutamine pole raske, kuid nõuab distsiplineeritust ning kindlate reeglite järgimist, leidsid maailma tippinvestorid Singapuris eestlaste korraldatud konverentsil „World Wealth Creation Coference 2017“.

„Eduks on vaid üks valem – tuleb omada kindlat eesmärki ning see kindlasti üles kirjutada,“ lausus Singapuri konverentsi peakorraldaja Mikk Talpsepp maailmakuulsa kaupleja ning endise Goldman Sachsi ning Lehman Brothersi maakleri Anton Kreili esinemist sisse juhatades, kirjutab Äripäev.

„Need, kel on eesmärk ja kes on selle üles kirjutanud, on kümme korda edukamad ja teenivad kümme korda kiiremini ning rohkem kui need, kes lihtsalt unistavad.“

Kreili sõnul võimaldab Talpsepa väljatoodud põhimõte ka aktsiaturgudel kasumit maksimeerida.

„Kirjuta alati üles, mis on su eesmärgid seoses konkreetse aktsiaga, millistel alustel investeerimisotsuseid teed ning milliseid riske oled nõus võtma ja järgi kirjapandut,“ lausus Kreil.

Allikas: Äripäev