Eestlased on Baltimaades kõige agaramad liisingu kasutajad

70% eestlastest vastanutest kinnitasid, et otsivad auto ostmisel eeskätt koostööd oma pangaga, kusjuures panga pakkumise juures peetakse kõige olulisemaks pakutud intressimäära ja esimese sissemakse suurust. Samuti pidasid Eesti kliendid oluliseks liisingukulude läbipaistvust ning võimalust ajada asju interneti teel.

„Eesti liisinguturgu üldiselt võib pidada kogu Euroopa mõistes väga kõrgelt arenenuks. Tooted ja nende erinevused on teada-tuntud ja kergelt kättesaadavad. Võrreldes meie Balti naabritega kasutab eestlane oluliselt rohkem auto soetamisel liisingufirmade abi ning võib öelda, et inimeste usaldus liisinguteenuste vastu on suur. Suurim potentsiaal aga peitub kindlasti Leedus,“ kommenteeris uuringu tulemusi SEB Liisingu juhatuse liige Rein Karofeld.

„Kõigis Balti riikides leidub veel piisavalt inimesi, kel liisingteenuse kasutamise kogemus puudub. Eeskätt tööjõuturule sisenevad noored. Liisingut ei tasu karta, küll aga soovitame kohustuse võtmisel õiglaselt hinnata oma võimet uue lisanduva kohustusega hakkama saada ja juhime tähelepanu, et auto liisingumakse ei ole kogu autoga kaasnev kulu,“ võtab Rein Karofeld teema kokku.

Liisinguga kaasnevatest teenustest pakuvad klientidele kõige rohkem huvi võimalus sõlmida mugavalt kaskokindlustusleping, mida kinnitas 76% küsitletuist, ja hea pakkumine talverehvidele, mida kinnitas 60% vastanuist.

SEB Liisingu Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud autoostu- ja kasutamisharjumuste teemaline uuring oli korraldatud suvel 2018 ning hõlmas üle 3100 vastaja.