Eestlased on ühed usinamad kaardiga maksjad Euroopas, tehingu summad on aga ühed väiksemad

2017. aasta teises kvartalis tegid eraisikud Eestis keskmiselt 1,1 miljonit sularahata makset päevas. Maksete arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7% ja käive 8%, teatas Eesti Pank.

Eraisikute algatatud sularahata maksetest 75% olid kaardimaksed. Teises kvartalis tehti iga päev 819 000 kaardimakset, 7% neist väljaspool Eestit.

Teises kvartalis jõudsid Eesti elanikud kaardiga maksma 184 riiki: kõige tihedamini Soome, Lätti, Venemaale, Rootsi, Hispaaniasse ja Ühendkuningriiki.

Eesti elanikud on ühed usinamad kaardiga maksjad Euroopas, veel rohkem kasutatakse kaarti vaid Taanis, Hollandis, Soomes, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

Eestis oli eraisiku kaardimakse suurus teises kvartalis keskmiselt 15,4 eurot, mis on Euroopas üks väiksemaid. Põhjus on ilmselt selles, et Eestis ei ole kaardimakse summa alampiiri. Välismaal tehtud kaardimakse oli suurem, keskmiselt 26,8 eurot.

Maksekorraldusi tegid eraisikud teises kvartalis päevas keskmiselt 250 000. Poole neist moodustavad internetipanga maksekorraldused, teise poole e-arve püsimaksekorraldused ja pangalingi maksekorraldused.

E-arve püsimaksekorralduste arv ei ole pärast otsekorraldustelt üleminekut muutunud. Kui 2013. aastal ehk enne e-arve püsimaksekorraldustele üleminekut tehti keskmiselt 54 000 otsekorraldust päevas, siis 2017. aasta teises kvartalis jäi arv samaks – 53 000 makset päevas. Suurem osa maksekorraldustest tehakse Eestis, vaid 0,6% tehakse välispankadesse.