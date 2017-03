Eestlased ostsid soomlastelt ära tuntud kuulutusteportaalid

Era- ja riskikapitalifirma BaltCap ostis koos ettevõtte juhtkonnaga soomlastelt 100% osaluse aktsiaseltsis Sanoma Baltics, mis opereerib portaale auto24.ee ning kuldnebors.ee.

Portaalid müüs Soome ettevõte Sanoma Media Finland OY. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

"Sanoma Media Finland keskendub nüüdsest tugeva ja mitmekesise meediategevuse arendamisele Soomes," ütles pressiteate vahendusel Pia Kalsta, Sanoma Media Finland tegevjuht.

Tehingut finantseerivad osaliselt LHV pensionifondid. "Hiljutised muudatused seadusandluses vőimaldavad pensionifondidel selliseid kohalikke investeeringuid teha. LHV pensionifondid, mis haldavad pea miljardit eurot, on oluliselt suurendamas investeeringuid Eesti majandusse," ütles fondijuht Andres Viisemann.

Tehing on kavas lőpule viia 2017. aasta kevadel, pärast loa saamist Konkurentsiametilt.

Sanoma Baltics AS opereerib kuulutusteportaale auto24.ee, veetehnika.ee, rasketehnika.ee, mototehnika.ee ja kuldnebors.ee. Ettevõttel on 20 töötajat Tallinnas ja Tartus, käive on 4,4 miljonit eurot.

2012. aastal müüs Sanoma Eestis maha raamatu- ja kinoäri Apollo; ka selle ostis ära tegevjuhtkond.