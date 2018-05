Eestlased roboteid ei karda? 70 protsenti usub, et nende töö säilib ka 30 aasta pärast

Kaja Kallase tellitud ja Turu-uuringute AS-i läbiviidud 1000 vastajaga uuringust selgub, et tulevikutööga seostatakse pigem võimalust teha tööd distantsilt ja kodukontorist, aga ka asjaolu, et paljusid töid hakatakse tegema robotite ja tehisintellekti abil. Samas üle 70 protsendi vastanutest leiab, et nende töö säilib tõenäoliselt ka 20-30 aasta pärast.

Uuringu läbiviijad palusid vastajatel määratleda "tulevikutöö" mõistet.

Kõige enam seostatakse tulevikutööga seda, et tööd on võimalik teha distantsilt ning kodukontorist (88%). Üsna laialdaselt seostatakse tulevikutööga ka seda, et paljusid töid hakatakse tegema tehisintellekti ja robotite abil (70%).64% küsitletuist leiab, et paljudes töödes hakatakse kasutama tehisintellekti ning kõige väiksem on usk sellesse, et tulevikutöö toob kaasa lühema tööaja (55%). Küsimusele, kas küsitletute arvates nende praegune töö säilib ka 20-30 aasta pärast, vastatakse valdavalt jaatavalt: 40 protsenti töötavatest vastajatest leiab, et sedalaadi töö, mida nad praegu teevad, säilib kindlasti ka 20-30 aasta pärast ning 34 protsenti peavad seda tõenäoliseks. Väljavõte uuringust Oma praeguse iseloomuga töö säilimises on rohkem kindlad ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid. Uuringu "Teadmistepõhine Eesti - avalik arvamus haridusest ja digipädevusest" tellis Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni kuuluv Reformierakonna esimees Kaja Kallas.