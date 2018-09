Eestlased sõidavad Baltimaades kõige uuemate autodega

Autot vahetades eelistab suurem osa eestlastest osta kas uue või peaaegu uue (kuni 3 aastat vana) auto. Vanemad autod pakuvad rohkem huvi Läti ja Leedu elanikele ulatudes keskmiselt 40%ni.

„Eesti uute autode müügi – ja teenindamisega seotud sektor on täna väga aktiivne, mida kinnitab ka Maanteeameti uute autode müügistatistika. Arvestades rahvaarvu ja uute sõiduautode müügistatistikat Balti riikides, siis kindlasti on kõige suurem kasvupotentsiaal Leedus, kus senise trendi jätkudes peaks uute autode müük ületama Eesti tulemuse. Küll aga on sõiduauto liising Eesti tarbija jaoks oluliselt igapäevasem toode kui seda teistes balti riikides ja sellega me selgelt eristume“ - kinnitab uuringu tulemusi SEB Liisingu juhatuse liige Rein Karofeld.

Vaatamata sellele, et Eesti elanike seas on kasutuses üsna uued autod, plaanib ikkagi 40% Eesti küsitluses osalejatest lähima paari aasta jooksul oma liiklusvahendit uuendada. Pooled vastanutest on kinnitanud, et esialgu valivad nad auto, mis meeldima hakkab, ja alles seejärel kaaluvad oma finantsvõimalusi.

SEB Liisingu Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud autoostu– ja kasutamisharjumuste teemaline uuringu teostas ettevõte Norstat juunis ja juulis 2018. Uuring hõlmas üle 3 100 vastaja.