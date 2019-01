Eestlased teevad Lõuna-Aafrikas autorevolutsiooni

Poolteist aastat tagasi läksid Eerik Oja ja Marten Orgna Lõuna-Aafrika Vabariiki, kaasas pool miljonit eurot erainvestorite raha, et Johannesburgis püsti panna autosid üüriv ettevõte CarGet. Esmapilgul tundub see järjekordne hullumeelne idee ja viis, kuidas investorite raha põletada ja tegijad ise hea elu peale aidata. Tegelikult on Lõuna-Aafrika Vabariik just sobiv paik, kus uus äri asutada. Riigis on piisavalt kõrgelt arenenud taristu, teenused ja majandus, aga suletud autoturg ja linnades halb ühistranspordikorraldus. See annab LAV 50 miljonile elanikule võimaluse pakkuda täiesti uutmoodi teenust – autoüüri. Ja plaanid on meestel suured. Kui praegu, pool aastat pärast ettevõtte alustamist, on CarGeti n-ö autopargis 250 autot, siis paari-kolme aastaga on eesmärk laieneda mitmesse LAV linna ja kasvatada autode arvu 100 000-ni. Arvutuste järgi teeks see CarGetist ühe miljardi dollari väärtusega ettevõtte ehk „ükssarviku”.