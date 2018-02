Eestlaste ärikatsetus Norra püramiidskeemitajaga jooksis luhta

Puitmajaäris tegutsevad eestlased asutasid suvel Norras Eestiga seotud norralastega firma moodulmajade vahendamiseks, kuid pidid oma äriidee norrakatele jätma ning Eestisse plaanitud tootmise Skandinaaviale loovutama, kirjutab Äripäev.

Äriidee algataja, kümne aasta eest Norra turule jõudnud puitmaju tootva Natural House OÜ omaniku Heiki Jürissaare üllatuseks sisenes suvel tema ideele rajatud firmasse õige pea pärast selle asutamist kurikuulus norralane Jørn Tagge – Norra ajaloo suurima püramiidskeemi T5PC ehk The 5 Percent Community üks tähtsaimatest asjaosalistest, kes jõudnud ka vangis istuda, kirjutab Äripäev.

Seda, et Jürissaar võiks enda idee järgi loodud ettevõttest välja astuda, otsustasid tema sõnul norrakatest osanikud, kes leidsid, et Jürissaarel on äris huvide konflikt. Tema Norra äripartner näeb asja aga hoopis teisiti, öeldes, et eestlased otsustasid projektist ise lahkuda ja sellest on neil kahju.

Jürissaar rääkis, kuidas pidi lõpuks iseenda äriidee Eestis toodetud moodulmajade Skandinaavia turule vahendamisest norrakatest äripartneritele loovutama ning oma käed sellest sootuks puhtaks pesema.

