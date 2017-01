Superkondensaatoreid tootev Eesti tehnoloogiaettevõte Skeleton Technologies valiti täna teist aastat järjest maailma saja mõjukaima ettevõtte hulka, mis töötavad välja innovaatilisi ja puhtaid energialahendusi. Prestiižsesse edetabelisse kandideeris sel korral rekordiliselt palju ettevõtteid - 9900 firmat 77 riigist.

Global Cleantech 100 nimekiri koondab innovaatiliste puhaste tehnoloogiate valdkonna võtmemängijaid, kelle tegevus järgmise 5-10 aasta jooksul mõjutab märkimisväärselt maailma arengut. 86-liikmeline ekspertide kogu valis saja mõjukama hulka ettevõtteid 17 riigist, pooled neist tegutsevad Ameerika Ühendriikides. Varem on Cleantech Groupi poolt sarnase tunnustuse osaliseks saanud näiteks Uber ja Airbnb.

Skeleton Technologies’i tegevjuhi Oliver Ahlbergi sõnul on teist aastat järjest Global Cleantech 100 nimekirja pääsemine väga positiivne ning annab ka praktilist kinnitust Skeletoni tegevuse perspektiivikusele globaalsel tasemel. “Möödunud aasta oli Skeletoni jaoks tõeline kasvuaasta, mille jooksul areneti täiemahuliseks tootmisettevõtteks. Uue liini valmimine eelmisel aastal Eestis ja käesoleval aastal Saksamaal kasvatavad meie tootmisvõimekust ning võimaldavad meil toota mitte ainult superkondensaatoreid vaid terviklikke energiasalvestussüsteeme, nagu näiteks veokitel kasutatav kineetilise energia laadimissüsteem Prantsuse ettevõttele Adgero,” ütles Ahlberg.

Möödunud aastasse jäi Skeletonil ka Malaisia riskikapitalifondi FirstFloor Capitali juhitud 13-miljoni eurone rahasüst, mis tõi kogu ettevõttesse investeeritud summa 26,7 miljoni euroni..

Eesti päritolu Skeleton Technologies on Euroopa juhtiv superkondensaatorite tootja. Superkondensaatorid on energia salvestamise seadmed, millel on oluliselt suurem võimsustihedus ja pikem elutsüklite arv kui tavalistel akudel. Skeleton Technologies’e seadmed on ainukesed superkondensaatorid, mis on toodetud patenteeritud kõrgtehnoloogilisest materjalist, mis võimaldab talletada kaks korda rohkem energiat ja üheksa korda suuremat võimsustihedust kui teised analoogsed tooted.

Ettevõtte turuliidrist tehnoloogia on juba kasutusele võtnud Euroopa Kosmoseagentuur, kõrgtehnoloogiline autotööstus ja suuremahulise energiasalvestamisega tegelevad ettevõtted. Ettevõtte investorite hulka kuuluvad KIC InnoEnergy, UP Invest OÜ, riskikapitali ettevõte, mille investeeringute hulka kuuluvad ka Eesti Meedia AS, Apollo Holding OÜ ja paljud muud ettevõtted, AS Harju Elekter, NASDAQ OMX Tallinn börsil noteeritud elektriseadmete tootja, ning FirstFloor Capital, Malaisia laialdase tehnoloogiaettevõtete portfelliga riskikapitalifond.