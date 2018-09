Eestlaste firma tegeleb USAs ülirikastele teenuse pakkumisega. Plaanis on ka endale kasvatada meeletu portfell

Miljardär ja maailma üks rikkamaid mehi Warren Buffett ütles mõned aastad tagasi, et ta ostaks kohe USAs 250 000 ühepereelamut välja rentimiseks, kui ta vaid saaks. Takistus - kes ütleks, kus USA meeletul turul asuvad need sajad tuhanded ühikud, mis tõesti ka kasumit tooks. Eestlased said sellest inspiratsiooni ja on nüüd valmis sealset triljoni-turgu vallutama.

Eesti idufirma Investorise on vaikselt tegutsenud juba mõned aastad, et luua tehisintellekt, mis suudaks analüüsida vajalikku infot kinnisvaratehingute sooritamise jaoks. Nad ei plaani seda teha Eestis, isegi seda testida ei ole siin mõtet. Kohe mindi USAsse ja võeti ette ühepereelamute tohutu turg. Kolm Eesti meest, kes Investorise'i veavad, rääkisid, mida nad überrikastele pakuvad ning miks on USA kinnisvaraturg nii eriskummaline.

Kinnisvara tõmbab inimesi ligi nagu moos kärbseid, kuid Investorise'i mehed ei ole valdkonda tulnud metsast. Kahel neist on Eesti tuntud ühisrahastuskeskkonna Crowdestate'i taust. Firmasse on kaasatud oma valdkonna maailma suurnimesid. Neist räägime veidi hiljem. Nendeni jõudis teadmine, et USAs on väga populaarne ühepereelamute äri. Võiks öelda, et tegu on seal suurima, triljonitesse dollaritesse küündiva varaklassiga. Lisaks on ameeriklased erilised seetõttu, et neile meeldib selliseid ühepereelamuid rentida.

Pärast suurt majanduskriisi hakkasid suured fondid kinnisvara vastu huvi tundma. Pangad müüsid vara võileiva hinna eest. Miljonid kodud võeti omanikelt ära. Fondid ostsid neid kokku „kuidas Jumal juhatas". Kui asukohale mõeldigi, siis ei analüüsitud muid faktoreid, mis tegelikult kinnisvarasektoris väga olulised on. Investorise'i mehed ütlevad otse, et suurtes tuntud USA linnades ei ole mõtet täna kinnisvarainvesteeringut teha. Nemad teavad väga põnevaid kohti, kus saab tegeliku võidu.