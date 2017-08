Eestlaste idufirma müüdi küberturvalisuse tipptegijale

Eesti tarkvarainseneri Rainer Sternfeldi asutatud ettevõte Planet OS müüdi täna globaalse haardega küberturvalisuse ettevõttele Intertrust Technologies. Tehingu summasid ettevõtted ei avalda, kuid raha selle käigus ei liikunud ja vahetati vaid aktsiaid.

Eestlaste asutatud Planet OS võimaldab kasutajatel hallata ning visualiseerida erinevatest allikatest pärit keerulisi andmetüüpe. See on ainulaadne andmeplatvorm võimaldab hallata tööstuses kasutatavate andurite suurandmeid väga erinevates tegevusvaldkondades. Selle abil saavad tootmisettevõtete operaatorid näha rikkeid ning avastada mustreid, mis varem jäid kahe silma vahele. Platvorm võimaldab muuta andmeformaate vastavalt kasutajate vajadustele ning teha need eri rakenduste jaoks kasutatavaks ning visualiseeritavaks.

Intertrust pakub jällegi oma klientidele turvalahendusi ning -teenuseid, mis tõstavad osapoolte vahelist digitaalset usaldust - alates mobiiltelefonidest koduelektroonikani, digitaalsete teenuste pakkujatest suurkorporatsioonide tarkvaraplatvormideni.

Geenius.ee portaalile rääkis Sternfeld, et küberturvalisus on tõsine teema igale ettevõttele, aga eriti palju on maailmas "ärgatud" küberohtude nägemise osas tänavu. "Ühiskonnas on justkui alles nüüd märgatud, et küberturvalisus on tähtis, kuigi tehnilistes ringkondades on sellest kogu aeg räägitud. Aga seni on nagu kurdetud, et "te müüte justkui jube kallist kindlustust, kas kuidagi odavamalt ei saaks?". Enne oli jutt, et "hirmul on suured silmad", aga nüüd on ärgatud," võttis Sternfeld muutuse kokku.

"Eelmise aasta novembris jõudsime sellisesse punkti, millest startupid unistavad nagu cash-flow positive. See tähendab, et meie tulud ületasid kulusid. Elasime kliendilt saadud tulust, olime sellega hästi rahul." Aga Planet OS-il oli seni vaid üks klient, 50 miljardise käibega tuuleparkide haldaja Innogy SE, mille 150 tuulepargi andmed Planet OS kogus ja töötles. Investorite enamus otsustas, et seni 8 miljonit dollarit kaasanud idufirma võiks edasi kasvada mõne teise ettevõtte osana.

Pakkumise Planet OSi ülevõtmiseks tegigi üks senistest investoritest, Intertrust. Tehingu summasid ettevõtted ei avalda, kuid raha selle käigus ei liikunud ja vahetati vaid aktsiaid. Planet OSi USA äriühing liitus Intertrustiga, Eesti osaühingust saab Intertrust Estonia.

Sternfeldist sai tehingu käigus Intertrusti asepresident strateegiliste projektide alal ning kaasasutajast Kalle Kägist asepresident korporatiivarenduse alal ning ka regionaalne juht Baltimaades.

Kombineerides PlanetOS-i lahendusi Intertrusti tundlike andmete halduse tehnoloogiaga tekib uus platvorm, mis arvestab suurettevõtete vajadusi ning vähendab andmete väärkasutamise riski.

Kogu Planet OS-i tiim liitub Intertrustiga, ning uus omanik planeerib kasvatada oma arenduskeskust Eestis. “Kuna Eesti on maailmas tuntud oma tehnoloogiainnovatsiooni hea taseme poolest, oleme õnnelikud, et saame Intertrustiga sellele omalt poolt kaasa aidata,” lisas Shamoon. “Me loodame Planet OS-i meeskonda kasvatada nii klassikalise tarkvaraarenduse kui ka turvaüsteemide arenduse poole pealt.”

Intertrust on asutatud 1990. aastal Räniorus Californias, ning ettevõttel on lisaks nüüd Tallinnale kontorid Londonis, Mumbais, Tokios, Soulis ning Pekingis. Ettevõttel on pika ajaloo jooksul tekkinud ulatuslik ning tunnustatud leiutiste ning patentide portfell IT turvalisuse ning tundlike andmete halduse vallas erinevates keskkondades.