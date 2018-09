Eestlaste küberturvalisuse ettevõte loob Aasiasse blockchain-tehnoloogial põhineva meditsiiniplatvormi

Blockchain-tehnoloogial põhinevaid lahendusi pakkuv Guardtime ja ekspertide võrgustik Summus Global asuvad Aasia turu jaoks välja töötama uue põlvkonna virtuaalset tervishoiuteenust, mis võimaldab Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul virtuaalkõne või -video teel kiiret kontakti juhtivate meditsiiniekspertidega kõikjalt maailmas.

“Platvormi eesmärk on pakkuda maailma juhtivatele tervishoiuspetsialistidele kiiret ja turvalist võrgustikku, mis sisaldaks ka kogu vajalikku meditsiinilist dokumentatsiooni ning võimaldaks seda vajadusel turvaliselt edastada,” selgitas Ruubel ja lisas, et dokumentatsiooni haldamise süsteemi saab edaspidi integreerida eri riikides kasutatavatesse tervishoiusüsteemidesse.

Ruubeli sõnul asutakse uut teenust pakkuma esialgu just Aasia turgudele, sest seni on sealne juurdepääs juhtivatele meditsiinialastele teadmistele olnud piiratud. Loodud teenuse kasutajateks saavad nii kohalike kui ka rahvusvaheliste juhtivate haiglate rohkem kui 4000 tipparsti.

“Uue platvormiga saab edastada meditsiinilisi andmeid ja pilte ka ühest jurisdiktsioonist teise nii, et see oleks vastavuses kohalike seaduste ja nõuetega. Andmete õigsus ja võimalik väärkasutus on tänu blockchain-tehnoloogiale matemaatiliselt tõestatav ning aitab tagada protsessi turvalisuse,” selgitas Ruubel platvormi tööpõhimõtet ja märkis, et lisaks tipparstidele saavad süsteemi toimimisest kasu ka paljud erinevad tervishoiusüsteemi osalised, alates teenusepakkujatest kuni lõppkasutajateni.