Eestlaste kunagine uhkus on Lätis kriminaaluurimise all

Portaal Cherry oli aastaid tagasi tõeline Eesti edulugu. Sooduskupongide müügiga edukalt alustanud keskkond laienes hoogsalt, ka Lätti. Täna on teada, et portaal lendas suures kaares uppi ning maha jäid nii suured võlad kui ka petetud kliendid. Nüüd on Lätis alustatud kriminaaluurimisega, kirjutab Läti Delfi.

Uurimine veel käib ning aluseks on suures ulatuses teostatud pettuse paragrahv.

Eelmise aasta suvel pöördus politsei poole Läti tarbijakaitseamet. Nad teatasid, et ettevõtte Cherry Media leheküljed cherry.lv ja citylifi.lv lõpetasid tegevuse. Ettevõte on maksejõuetu. Samas aga jätkasid nad kupongide ning toodete müüki. Mõnel puhul ei olnud ettevõttel aimugi, et Cherry nende toodet või teenust müüb. Raha ei jõudnud nendeni, aga kliendid soovisid teenust. Tarbijakaitse kahtlustas, et pankroti varjus tehti kriminaalseid tegusid.

Politsei andis Läti Delfile teada, et pärast info läbi töötamist otsustati algatada ettevõtte suhtes kriminaalmenetlus.

Juhtum puudutab 15 eraisikut. Samal ajal on käimas Cherry pankrotiprotseduur. Selle on sisse andnud 92 firmat ning nad nõuavad kokku 203 000 eurot.

Läti Delfi toob välja, et Cherry Media omanik on täisulatuses Eesti firma Cherry Media OÜ. Ettevõtte võlg on 1,2 miljonit eurot ning pankrotimenetlus rauges. Eestis on Cherry ohvreid isegi tuhande ringis.

Läti Delfi mainib ka endise Cherry tegevjuhi ja ühe looja Allan Martinsoni nime.

Läti Cherry Media viimane majandusaasta aruanne, mis avalikkuse ette on jõudnud on aastast 2014. Käive oli toona 1,9 miljonit eurot, kuid kahjum 200 000 eurot.

Ärileht kirjutas Cherryst viimati 2016. aasta novembri lõpus, kui selgus, et Eestis plaanitakse firma ja tema omanike vastu ristiretke. Loe lugu siit. Seal on ka Allan Martinsoni kommentaar kogu saagale.