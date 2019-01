Eestlaste loodud tarkvara aitab hoida kokku ettevõtte masinapargi kulusid: teenust kasutatakse Peipsi kalapaatidest General Motorsini

Tanel Saarmann uudised@arileht.ee

Fleet Complete juht Jaanus Truu Foto: Priit Simson

Endiste aegade igandina on paljudes ettevõtetes tööauto määratud konkreetsele inimesele ja ta kasutab seda nii töiste kui erasõitude jaoks. Firmade jaoks on see aga kallis lahendus, mistõttu otsitakse viise, kuidas kulusid vähendada ja nii liigutakse järjest enam ühiskasutuse poole.



Sellise süsteemi haldamise, planeerimise ja raporteerimisega tegeleb Kanada ettevõte Fleet Complete, mis eelmisel aastal ostis ära eestlaste arendatud Ecofleeti. Nende analüüs näitab, et keskmiselt saab ühe autoga töö ära teha viis inimest ning aasta lõikes hoida autopargi arvelt kokku 30%.