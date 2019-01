Eestlaste majanduslik ebavõrdsus kasvab

Regionaalselt on erinevused jätkuvalt küllaltki suured ja näiteks üksikvanemaga leibkondade sissetulekud on hoopis vähenenud, ütlesid statistikaameti analüütikud Anet Müürsoo ja Anu Õmblus Äripäeva raadiosaates „Arvude taga", mis oli eetris eelmise aasta 19. detsembril.

Suhteline vaesus kasvas Eestis mullu tublisti, aga kui numbrite taha vaadata, siis ei pruugi see tingimata tähendada, et inimeste heaolu vähenes, ütlesid analüütikud. Pigem peegeldab see teatud määral ebavõrdsuse kasvu.

