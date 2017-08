Eestlaste rakendus aitab "Aasia Netflixil" kasvada

Mobiilimakselahendusi pakkuv ettevõte Fortumo alustas koostööd Aasia juhtiva video voogedastuse teenusega iflix ning aitavad neil jõuda klientideni, kellel ei ole krediitkaarti, kirjutab Äripäev.

Fortumo abil saavad enam kui 620 miljonit inimest Indoneesias, Pakistanis, Filipiinidel ja Tais iflixi eest tasuda oma mobiiliarvel või kõnekaardi saldot kasutades. Fortumo tegevjuht Martin Koppel sõnas, et nad on Aasia turgudel viimased 7-8 aastat järjepidevalt tööd teinud ja miski ei ole sündinud üleöö.

"Iflix on meie jaoks praegu TOP 10 klient, mis tähendab, et nad on meie jaoks ka finantsiliselt väga olulisel kohal ja kindlasti näeme, et nad võiksid järgmise aastaga viis kuni kümme korda kasvada," ütles Koppel.

