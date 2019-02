Eestlaste üks armastatumaid automudeleid kaob turult

Teiseks heaks näiteks on esmakordselt sügisesel Pariisi automessil tutvustatud Camry, mis on spetsiaalselt Euroopa turu jaoks kohandatud ja mida hakatakse tootma Jaapanis. “Legendaarse Camry naasmine Euroopa turule peale 14-aastast pausi on kindlasti üks huvitavamaid uudiseid,” rääkis Nõmmik. Uut Camryt saab Eestis näha alates aprillist.

Oluline muutus tootevalikus on ka see, et alates 2019. aastast hakkavad Toyota uue põlvkonna C-klassi luukpärad, sedaanid ja universaalid kogu maailmas kandma Corolla nime. Esimesed luukpära Corollad on juba Eestis kohal. Uuel Corollal on Avensise eest mitmeid eeliseid nagu näiteks uus Toyota veermikuarhitektuuri (TNGA) platvorm, mis tagab parema juhitavuse ja stabiilsuse, täiustatud Toyota Safety Sense ohutussüsteemid. Samuti on uus Corolla oluliselt ruumikam on eelkäijaga võrreldes.

Amserv tegutseb 1992. aastast ja on üks suuremaid autode müügi- ning teenindusettevõtteid Baltimaades. Amservil on Eestis ja Lätis 9 autosalongi, mis müüvad ja teenindavad automarke Toyota, Lexus, Opel ja Peugeot. Kolmandik Eesti uute autode ostjatest eelistab just neid automarke. Amservis töötab ligi 400 inimest.