Eestlaste üleshaibitud investeerimiskonverents kukkus kolinal kahjumisse: algselt loodetud 10 000 külalise asemel tuli kohale tuhatkond inimest

Eestlaste korraldatud suurejooneliste plaanidega Singapuri kolmepäevane investeerimisüritus kukkus sügavasse miinusesse. Suurima kahju sai ürituse korraldaja Mikk Talpsepp.

"Korralduslikult läks meil väga korralikult," meenutas Talpsepp üritust. Kokkuvõttes osales konverentsil veidi üle tuhande inimese, mis on väga tagasihoidlik tulemus arvestades, et algselt sooviti näha 10 000-pealist publikut. Investeerimisguru Jim Rogersi esinemise ajal oli üks saal puupüsti täis, mis tõmbas teise saali tühjaks. Teisel laval olid samal ajal esinemas küll üks maailma juhtivad riskikapitalilistid, kuid Jim Rogers osutus suuremaks magnetiks.

"2015. aastal üritust planeerima asudes loodeti teha üritus 10 000 osalejaga, siis tõmmati eesmärk 5000-ni. Alustasime Etalon Conferences nime all, kuid siis otsustasime brändi muuta," ütles Talpsepp.

„Brian Tracy andis meile nõu ja siis muutsime ürituse nime World Wealth Creation Conference'iks ehk maailma rikkuse loomise konverentsiks. Brändimuudatuse järel langetasid korraldajad osalejate arvu eesmärki ja tõstsid piletihinda," selgitas ta.

Jim Rogers vastas Ärilehele, et temal oli üritusel lõbus ja osalejate arvu eesmärki ta ei tea.

Oktoobris tabas ürituse organiseerijaid ootamatu löök, kus üks peaesinejatest sattus üleilmsesse skandaali.

„Bloombergi ajakirjanik pöördus minu poole küsimusega, et kas me eemaldame investeerimislegendi Marc Faber konverentsilt esinejate seast rassismiteemalise väljaütluste tõttu,“ rääkis Talpsepp. „Esimene otsus oli, et me ei eemalda teda seoses tema panuse ja kogemuse tõttu investeerimismaailmasse, kuid päeva pärast otsustasime ümber ning eemaldasime ta esinejate nimekirjast.“

Skandaal sai alguse sellest, et Faber kirjutas oma investeerimisalases uudiskirjas märkuse, mille meedia ristis rassistlikuks.

„Faberi puhul tegi asja hullemaks see, et ta andis pärast skandaali kommentaari, milles ütles, et kui nende asjade ütlemine teeb temast rassisti, siis ta ilmselt on rassist,“ lausus Talpsepp. „Sellega pani ta kirsi tordi peale. Kui ta oleks selle kommentaari ära jätnud, siis ta poleks nii palju pihta saanud.“

Üritusele olid osad inimesed ostnud pileti, kuna taheti tulla just Marc Faberit kuulama.

Üritus maksis kokku miljon eurot

Konverentsi valmistati ette kaks ja pool aastat. Koos eelürituste, webinaride ja eelmiste aastate kuludega võib kulude suurusjärk olla miljoni euro kanti,“ ütles Talpsepp.

Ärilehele lugeja sõnul osales konverentsil kokku 1000 inimest, kellest 200-300 ostsid umbes 400-eurose pileti, mis andis kogutulu vaid 100 000 euro kanti. Seega võis ürituse kahjumiks kujuneda 900 000 eurot.

„See väide ei ole õige,“ lausus Talpsepp. „Käive tuli suurem, natuke teine suurusjärk. 900 000-eurost kahjuminumbrit ei oska ma kommenteerida. Kuid kahjumisse me jäime, seda ma võin öelda.“

Talpsepa sõnul sai probleemiks see, et piletite müük kujunes väga kulukaks. „Singapuris pidigi nii olema,“ märkis ta. „Teatud juhtudel võib ürituste korraldamisel kuluda tuhande dollarise pileti peale 2000 dollarit. Seda rääkis mulle maailma nr. 1 ürituskorraldusfirma omanik Richard Tan, kes esines ka meie konverentsil.“

Ta lisas, et kõik tulud pole veel laekunud. Talpsepp peab võimalikuks, et nad avavad konverentsiga seotud online-keskkonna, kus saab ürituse videosid väikese tasu eest vaadata.

Ärilehe lugeja kirjutas vihjes, et Talpsepp pidi oma LHV aktsiad ja korteri maha müüma, et ürituse miinust katta.

„Seda ma olen varem öelnud, et ma müüsin LHV aktsiad, et konverentsi finantseerida,“ ütles ta. Korteri müügi teemat ei soostunud ta kommenteerima.

Ta avaldas lootust, et vaatamatta üritusega miinusesse jäämisega mingil kujul ikka ilmselt konverentsialane tegevus jätkub.

„Bränd on üles ehitatud. Üritus oli väga korraliku tagasisidega ja glamuurne. Näiteks kaks Ferrarit oli kohta peal,“ lausus Talpsepp. „Ferrari Singapuri juht ostis meie üritusele pileti, kuid ei saanud konverentsile tulla. Algas suhtlus, mis päädis sellega, et Ferrari tõi oma kaks sportautot meie konverentsile.“

Korraldajatele tehti ettepanekuid, et järgmise ürituse võiks teha Hongkongis Vancouveris Kanadas ja Teheranis Iraanis.

„Konverentsi tegevjuhi ametis ma ilmselt ei jätka. Minu soov on keskenduda varahalduse juhtimisele. Arutame seda peagi Tõnis-Denis Merkuljeviga, kellega koos projekti juhtisime. Päris algul juhtisin projekti mina, siis Tõnis, 2017. aasta algusest taas mina. Lõpus andis just Tõnis korraliku panuse ürituse heasse toimimisse, aga ka Hendrik, Marek ja Merili. 5-liikmelise põhimeeskonnaga lahendasime edukalt ära kõik probleemid. Abiks olid ka kümned vabatahtlikud Singapurist, Malaisiast, Indoneesiast, Filipiinidelt ja teistest ümberkaudsetest riikidest,“ rääkis ta.

Talpsepp juhib varahaldusfirmat Etaloni, kelle investoritele oli läinud aasta väga raske. A-aktsia puhasväärtus kukkus 76 protsenti.

„Läinud aasta oli väga erakordne börsiaasta,“ lausus ta. „Etalon varahaldusega panustasin pikalt närvilisuse ehk volatiilsuse tõusule, kuna nägin turgude jaoks palju riske, mis võivad realiseeruda. Paraku tuli Trumpist, Põhja-Koreast, rahatrüki pidurdumisest ja intresside tõusust hoolimata ajaloo kõige rahulikum aasta."

"USA börs oma tipust kukkus maksimaalselt 2,8 protsenti ja sedagi väga rahulikult mitmete nädalate vältel. On väga erakordne, kui turg ühel hetkel ei lange tipust 5-6 protsenti või rohkem mingil hetkel aasta jooksul," seletas Talpsepp. "Tõenäosus, et terve aasta on nii rahulik volatiilsusindeksi osas on suurusjärgus üks miljonile. Me ei pruugi enam kunagi näha teist nii rahuliku börsiaastat. Kui panustada millelegi, ja leiab aset sündmus, mille tõenäosus on üks miljonile, siis võib see kaasa tuua massiivsed kaotused. Ma vaatan tulevikku suhteliselt optimistlikult.“