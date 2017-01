Eestlastega on Soomes vähe muret töö leidmisel

Immigrandid Soomes Foto: Scanpix/ AFP

Ajal, kui Soomes on tõsiseks probleemiks, et somaallastel ja Lähis-Idast pärit inimestel on töö leidmisega tõsiselt raskuseid, tuleb esile kui lihtsalt leiavad eestlased töö, kirjutab Keskisuomalainen.