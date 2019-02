Eestlastel on eurodeks vahetamata 703 miljonit krooni. Eesti Pank hoiatab: aja jooksul muutuvad rahatähed majapidamispaberiks

Eesti kroonid Foto: Eero Vabamägi

Ehkki euro on Eestis käibel juba kaheksa aastat, on Eesti kodudes endiselt suurel hulgal vahetamata kroone. Eesti Panga arvutuste kohaselt on jäetud eurodeks vahetamata 703 miljonit krooni, mis teeb eurodesse ümber arvutatuna 45 miljonit, vahendab ERR.