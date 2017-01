Päikeseranniku lõunaranniku äripindade turg eristub paljuski Eestist, pakkudes tänu oma eripäradele väga põnevaid võimalusi just väikeinvestoritele, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse esimees Jaanus Laugus ettevõtte blogis.

Hispaanias on praktiliselt võimatu osta kassavoona tervet kontorihoonet või kaubanduskeskust, sest enamik ärihoonetest on müüdud büroode või kaubanduspindade (korteriomandite) kaupa laiali. Seega on korporatiivsetele investoritel näiteks Marbella kandis suhteliselt keerukas leida sobivaid investeerimisobjekte ning pigem tegelevad suurinvestorid hotelliäri ja elukondliku kinnisvaraarendusega. Samas on Marbella kant põnevaks mängumaaks väikeinvestoritele või -fondidele.

Lõunaranniku äripindade turg taastub endiselt ja vaevaliselt kriisist. Üürihinnad on ca 30% tippaegadest soodsamad ning aastatootlused kõiguvad 5-8% piires. Arvestades üürihinna tagasihoidlikust, omavad siinsed tootlused märkimisväärset tõusupotentsiaali ja on võrreldes teiste linnadega head. Näiteks Madriidi ja Barcelona ärihoonete üüritootlused on 2016. aasta analüüside põhjal supermadalal - 3-4% aastas.

Kohalikes pankades on ärilaenu saamine keerukas, kuna pangad pole veel taastunud halbadest laenudest ja kinnisvaraostuks ettevõtjaid üldises plaanis ei finantseerita. Seetõttu ettevõtjad pigem üürivad sobiliku äripinna.

Üüriaktiivsus on märkimisväärselt tõusmas. Paljud varjusurmas olnud ärikeskused on pärast kriisi saanud uue hoo sisse. Ühtlasi võib ennustada üürihindade tõusu. Eelkõige on äripindade osas likviidsed ja huvipakkuvad, mööda Päikeserannikut kulgeva maantee äärsed ärikeskused.

Nagu mainitud, müüakse pigem hooneid väiksemateks osadeks jagatuna. Neid jagatud pindasid nimetatakse siinkandis salongideks nind nendesse võib omanik või üürnik rajada vastavalt vajadusele, kas siis büroo, kaupluse või salongi. Tavapäraselt on ühes ärikeskuses selliseid salonge kümneid ning kõigil neil on vitriinaknad. Esimese korruse salongidesse on üldjuhul kaasatud ka kelder, mis võib olla abiruumi või laona kasutusel. Enamik üürnikest on kas restoranid, baarid ja ilusalongid või puhkajate soove täitvad kauplused. Uueks trendiks on jõusaalid ja tervislikkusele orienteeritud kaubandus. Lisaks on siin palju advokaadi -ja kinnisvarabüroosid, meedikuid, apteeke ja panku. Muidugi lisanduvad nimistusse supermarketid.

Siiski kõik A7 magistraali äärsed kaubanduskeksused pole ühtmoodi edukad.

Ostmisel või üürimisel tuleb jälgida, kui keerukas on maanteelt maha- ja pealesõit ning kuidas on lahendatud autode parkimine. Mõned asukohad ja ärikeskused on selgelt käidavamad ja edukamad, kui teised.

Lisaks on olnud üllatavaks siinsete mitmete kriisiagesete üürilepingute üürnikukesksus. Olen näinud lepinguid, kus üürnik võib igal ajal lepingu lõpetada, kuid üürileandjal on see võimalus vaid 10 aastase üüritähtaja möödudes. Kassavoogu omandades tuleb kindlasti üürilepingud üle vaadata ja mitmeid olulisi muudatusi sisse viia.

Hea asukohaga salong Marbella lähiümbruses võib olla põnevaks investeeringuks ka eesti investoritele. Uus Maa Invest plaanib ka väikefondi või ühisrahastusplatvormi loomise osas siinse ärikinnivara omandamiseks. Huvitatutel tasub lisainfo saamiseks pöörduda Uus Maa äripindade osakonda.