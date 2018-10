Eften Capital tegi seda jälle. Valmis neljas kinnisvarafond

Ta lisas, et „fondi suuruse eesmärgiks on seatud 120 miljonit eurot omakapitali, mida fondivalitsejal on õigus kaasata pooleteise aasta jooksul alates esmamärkimisest. Seetõttu ei ole liiga tavaline, et juba esmamärkimise käigus täitus sellest summast 80%. See näitab ühelt poolt endiselt suurt huvi varaklassi vastu, kuid teisalt ka usaldust meie seni tehtud töö ning uute plaanide suhtes.“ Fondi investorite hulgas on erinevad Balti riikide pensionifondid, elu- ja varakindlustusseltsid ning fondivalitseja partnerid.

EfTEN Real Estate Fund 4 võib kasutada kuni 60% laenuvõimendust, mis tähendab, et fondi kogumahuks võib kujuneda ligi 300 miljonit eurot. „Kui 15 miljonit eurot on väikseim lubatud tehingu väärtus, siis tegelikkuses soovime valida portfelli hooneid, mille turuväärtus jääb vahemikku 30-50 miljonit eurot,“ kommenteeris Arakas. Fondi asutamist nõustas advokaadibüroo Deca Legal.

EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud ning tänaseks Baltikumi suurima hallatavate varade mahuga ärikinnisvarale keskenduv varavalitsemise ettevõte, kelle valitseda on neli investeerimisfondi ning privaatportfellid. Grupi ettevõtete valitsemise alla kuulub kokku 41 ärihoonet Eestis, Lätis ja Leedus, milles tegutseb üle 1000 üürniku ning mille kogu turuväärtus on 600 miljonit eurot. EfTEN Capital AS omab alternatiivse fondivalitseja litsentsi ning kuulub Finantsinspektsiooni järelevalve alla.