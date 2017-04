EfTEN küsib investoritelt juurde 6,3 miljonit

EfTEN Capitali asutatud alternatiivne investeerimisfond EfTEN Real Estate Fund III AS kuulutas välja kuni 6,3 miljoni eurose mahuga aktsiaemissiooni.

Erinevalt eelmisest kahest emissioonist, mille käigus kaasati 2015. ja 2016. aastal vastavalt 13,3 ja 11 miljonit eurot, on emissioon seekord suunatud vaid fondi praegustele aktsionäridele, teatas ettevõte.

Fondijuhi Viljar Arakase sõnul jätkub praegu kapitali, mis otsib investeeringuid, kuid puudus on sobiva riski ja tulu profiiliga investeerimisobjektidest. Seetõttu korraldas fond emissiooni väiksemas mahus ja vaid olemasolevatele aktsionäridele.

"Tänaseks on ärikinnisvara hind tõusnud piisavalt, et huvipakkuvaid objekte, kuhu oleks mõistlik investeerida, leidub väga vähe. Kolmanda emissiooni käigus kaasatava kapitali jaoks oleme praegu sajakonna projekti hulgast välja sõelunud kaks atraktiivset objekti – Laagrisse rajatav uus Selver ja Hortese aianduskeskuse kinnistu, mis asub samuti Laagris. Lisaks ehitame kapitaalselt ümber DSV Riia logistikakeskuse," ütles Arakas pressiteate vahendusel.

Fondi kahe emissiooni käigus kaasatud kapital on investeeritud Šiauliai linnas Saules Miestase kaubanduskeskusse, Vilniuses Ulonu ärimajja ja Laisves 3 büroohoonesse ning DSV logistikakeskustesse Riias, Vilniuses ja Tallinnas. Fondi vara maht on 31. märtsi seisuga kokku 76,3 miljonit eurot, sellest omakapital on 29,9 miljonit eurot.