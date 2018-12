EfTEN ostab ABC autoteeninduskeskused

Kinnistute ostuhind käibemaksuta on kolm miljonit eurot. „Pangalaenuta puhastootlus on 8%, mis on fondile sobilik tase ning plaanime tehingus kasutada kuni 65% laenukapitali, mis suurendab jooksvat omakapitali tootlust märgatavalt. Tehing moodustab alla 3% kogu fondi varadest," ütles EfTEN Real Estate Fund III juhatuse liige Viljar Arakas.

Kinnistud kuulusid seni ABC Vara AS-ile ning tehingu jõustumisel üürib EfTEN Real Estate Fund III kinnistud tagasi ABC Motors AS-ile. Kinnistutel asuva keskuse kogupind on umbes 2400 ruutmeetrit ja omandatavate kinnistute kogupindala 9008 ruutmeetrit.

Renault' ja Dacia sõidukeid müüv ja hooldav ABC Motors jätkab sealsamas klientide teenindamist.