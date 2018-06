Eften ostis 9 miljoniga Vilniuse ärikeskuse, eeldatavaks tootluseks 8 protsenti aastas

EfTEN Real Estate Fund III AS omandas oma tütarettevõtja kaudu Vilniuses asuva ärikeskuse "Evolution". Ärikeskus avati esmakordselt 2009. aastal ning see pakub enam kui kuus tuhat ruutmeetrit rendipinda.

Efteni juhatuse liikme Viljar Arakase sõnul kolib "Evolution" ärikeskuse tänane ankurüürnik Telia järgmise aasta alguses uutele pindadele, misjärel Telia praegused ruumid renoveeritakse täielikult ning tehakse kättesaadavaks uutele üürnikele.

„Vilniuses on kiirelt kasvav nõudlus äripindade järele ning "Evolution" on meie võimalus saada osa tõusvast turust, pakkudes sealsetele ettevõtetele mõistliku üürihinnaga kaasaegseid äripindu. Investeeringu sisenemistootlus 100 protsendilise täituvuse juures on 8 protsenti aastas, mis on meie fondi seisukohast atraktiivne tootluse tase," ütles Arakas.

"Evolution" ärikeskuse perspektiivikust tõstab asjaolu, et Vilniuse linnavalitsusel on töös mitu suuremat infrastruktuuriprojekti, mille valmimisel kasvaksid ärihoone väärtus ning asukoha atraktiivsus veelgi. „See tehing on kahtlemata üks EfTEN Real Estate Fund III ASi edulugudest, sest omandasime hea potentsiaaliga asukohas ärikinnisvara 680-eurose ruutmeetrihinnaga," ütles Arakas. "Evolution" tehingu koguväärtuseks oli 9,02 miljonit eurot koos käibemaksuga, Colliers International hindas omandatud kinnisvara väärtust esialgu kümnele miljonile eurole.