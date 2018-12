Eften suurtehing: fond ostis 47 miljoniga Leedu kaubanduskeskuse

RYO eelmine omanik oli Soome ettevõte Pontos Group ja tegu on suurima kaubanduskeskusega Panevėžyses, kus on 89 000 elanikku ning ümbruskonnas elab 150 000 inimest. Ühekorruselises keskuses on 24 300 ruutmeetrit väljaüüritavat pinda ning parkla 950 autole. Pontos renoveeris keskuse täielikult 2014. aastal. RYO-s on hetkel 132 rentnikku, neist suuremate seas Rimi, JYSK, H&M ja Avitela.

„Peale Kadrioru Ärikeskuse ostu on RYO oluline lisandus meie portfelli, kuna keskus hakkab esimesest päevast tekitama rahavoogu, nii et EfTEN-i neljas fond on startinud väga hästi," ütles EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas. Leping jõustus 30. novembril 2018.

Tehingu maht on 47 miljonit eurot ning see tagab EfTEN Real Estate Fund 4-le pangalaenu arvestamata üle 8-protsendilise puhta sisenemistootluse. EfTEN Capital integreerib RYO kaubanduskeskuse juhtimise EfTENi Läti ja Leedu kaubanduskeskuste juhtimisstruktuuri, mis juba haldab Domina kaubanduskeskust Riias, Saules Miestase keskust Šiauliais ning Jelgavas asuvat RAF-i keskust. Kui RYO kaasa arvata, siis Dina Bunce juhitav EfTEN Capitali kaubanduskeskuste tiim haldab 100 000-ruutmeetrist äripindade portfelli Lätis ja Leedus. Tehingut nõustas Newsec ja finantseeris Swedbank. Müüja õigusnõustaja oli Sorainen ning ostjal FORT Vilnius.