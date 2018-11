Efteni fond ostis Kadrioru Ärikeskuse

Aadressil Narva mnt 63 asuv Kadrioru Ärikeskus on 2016. aastal ehitatud neljast hoonest koosnev kompleks, mille ligi 6600 ruutmeetrit äripinda on täielikult välja üüritud. Maa-aluses parklas on 116 parkimiskohta ning objekti suletud netopind ulatub ligi 11 200 ruutmeetrini. Hoonete suuremad üürnikud on Citadele Group, Hurtigruten ja Vienna Insurance Group.

„Kompaktne, hea ligipääsuga ning moodne Kadrioru Ärikeskus sobib väga hästi EfTEN Real Estate Fund 4 portfelli esimeseks objektiks. Korraliku kvaliteediga uued hooned ning tugev üürnike kooslus tõotavad fondile stabiilset tootlust,“ ütles EfTEN Capital ASi tegevjuht Viljar Arakas.

Pirita Tee Development OÜ otsustas ärikeskuse müüa, kuna arendusprojekt on lõpule viidud. Müüjat nõustas BPT Real Estate AS.

Tehingu hind ei kuulu osapoolte kokkuleppel avaldamisele. Tehing jõustub pärast loa saamist Konkurentsiametilt, misjärel sõlmitakse kinnistu omandi üleandmise leping.

EfTEN Real Estate Fund 4 on institutsionaalsetele investoritele suunatud 10-aastase tähtajaga kinnine investeerimisfond, mis investeerib rahavoogu tootvatesse ärikinnisvara objektidesse Baltimaades. Mitteavalik fond jätkab EfTEN Kinnisvarafond II AS-i investeerimisstrateegiat, millega pakutakse institutsionaalsetele investoritele võimalust osaleda Baltikumi kinnisvaraturul läbi suuremate ärikinnisvaraobjektide nagu kontorihooned, kaubanduskeskused, lao- ja tööstushooned omamise.