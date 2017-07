EfTENi kinnisvarafondide kasum kasvas võimsalt

EfTENi kinnisvarafondide käive oli esimesel poolaastal 23 miljonit eurot ehk eelmise aasta sama aja tulemusest 40% rohkem. Fondide puhaskasum oli kokku 15,2 miljonit eurot, mis on mullusest 45 % suurem.

Puhaskasumist moodustas varade neto ümberhindlus 3,6 miljonit eurot ehk neto ümberhindluse osakaal puhakasumis oli mullusega võrreldes samas proportsioonis, teatas ettevõte.

Fondide varade maht kasvas tänu uutele investeeringutele aasta tagusega võrreldes 31%, 496 miljoni euroni.

„Oleme EfTENi kolme fondi majandustulemustega igati rahul – tulemused vastavad meie kõrgetele ootustele,“ lausus fondijuht Viljar Arakas.

EfTEN Kinnisvarafond tegi esimesel poolaastal kaks edukat väljumist, müües Narva Prisma ning Stabu 10 kinnistu Riias. Mõlema realiseeritud projekti iga-aastane omakapitali tootlus oli üle 20%. Fond on jätkamas investeerimistegevust juba olemasolevatel objektidel. RAF keskuse laienduse ehitustööd Jelgava linnas on juba käimas. Viljandi UKU laienduse ehitus algab käesoleva aasta neljandas kvartalis. Lisaks on plaanis alustada Jelgavasse DEPO ehituspoe rajamist ning teostada põhjalik remont Pärnu mnt 105 büroomajas.

EfTENi kolmas fond viis läbi fondi tegevusajaloo kolmanda avaliku aktsiaemissiooni. Aktsiaid pakuti üksnes fondi senistele aktsionäridele. Kokku 6,3 miljoni euro suurune emissioon märgiti 3,8-kordselt üle. Emissiooni järel omandas fond Hortese aianduskeskuse Tallinnas, Laagris. Lisaks omandas fond Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 554 uut Selveri kauplust rajava projektifirma täisosaluse. Uus Laagri piirkonda teenindav Selveri kauplus valmib detsembris.

Augustis lõpevad fondi suurima investeeringu, Šiauliais asuva Saules Miestase kaubanduskeskuse, fassaadi uuendustööd ning 2018. aasta esimesel poolaastal valmib DSV Riia logistikakeskuse põhjalik ümberehitus.