Ehitajad lasid uue teehoiukava auklikuks

„Teedeala ettevõtjad käsitlevad kavandatavat eelarve vähenemist, eriti ehituses, tõsise probleemina Eesti teedeehituse jätkusuutlikkuse seisukohast,“ kommenteeris TREV-2 Grupi ja asfaldiliidu juht Sven Pertens.

Erialaliidu esindajad pöördusid selle küsimusega ka ministeeriumi poole, juhtides tähelepanu kujunevale olukorrale ja paludes anda teehoiukava kohta selgitusi ning põhjendusi, lisas ta.

„Teede ehitamise valdkonnas tegutsemine on kapitalimahukas, mis nõuab ettevõtetelt pikalt ette planeeritavaid ja kalleid investeeringuid seda nii mehhanismide kui ka inimressursi poolest. Kuigi riigi esindajatele on teada, et teede ehitamine on alarahastatud, siis valdkonna esindajatele on arusaamatu, miks uue kava alusel on planeeritud alates 2021 aastast veelgi vähendada kogu valdkonna rahastust,“ märgitakse pöördumises.

Ka Nordeconi teedeehituse direktor Ain Pähkel märgib, et teehoiukava ja ehituseelarve vähenemine on tekitanud ehitajates-hooldajates palju küsimusi.

Loe pikemalt Äripäevast.