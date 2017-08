Ehitus lükkas Eesti majandusele hea hoo sisse

Kuigi majanduskasv on kiire ja sellesse panustavad justkui kõik, on majanduskasv Eesti Panga hinnangul ikka sisemajanduse poole kaldu. Eksport on suhteliselt nõrk, kuigi olulisemate kaubanduspartnerite majandusareng on loonud head eeldused.

Kui arvestada ka kiiret hinnatõusu, ulatus nominaalne majanduskasv teises kvartalis 10,2%-ni. Suurima panuse andis ehitussektor.