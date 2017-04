Ehitusekspert: sügisel tabab Kalamaja tõeline liikluskaos

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul toob Gustav Adolfi kooli laienduse avamine Kalamajas tipptunnil 500 autot juurde ning muudab piirkonna ühe tihedama liiklusega tänava liikluskoormuse kriitiliseks.

“Sisuliselt pole mul laienemise osas arvamust, küll aga mõjutab enam kui 700 1.–6. klassi õpilasega koolimaja avamine selgelt Kalamaja liikluskorraldust. Vana-Kalamaja tänava liiklus on praegu tihe, lisaks tuleb piirkonda mitu uut elamuarendust, mis tähendab ehitusmasinaid ning lisaks ka uusi elanikke ja autosid. Samuti tuleb lähikonda Kunstiakadeemia, koos suure hulga õpilaste ja autodega,” rääkis Vahter.

Tema sõnul muutub olukord eriti keeruliseks, kuna tegemist on noorema kooliastmega ning lapsi toovad kooli vanemad. “Samuti tuleb majja mitte piirkonna- vaid linnakool, mis tähendab, et lapsed ei kõnni naabrusest ise jala, vaid vanemate transpordiga. See tähendab tipptunnil kuni 500 auto lisandumist. Kell kaheksa hommikul on seal paratamatult täielik möll ja linn peaks tekkivat olukorda praegu lahendama hakkama,” lisas Vahter.

Ehituseksperdi hinnangul vähendaks liikluskoormust Gustav Adolfi Gümnaasiumi laienduse muutmine piirkonnakooliks. “Teine võimalus on algkooli jätmine vanalinna ja vanemate laste Kalamajja kolimine,” rääkis Vahter.