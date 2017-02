Eile õhtul teatas börsiettevõte Nordecon, et nende juht Jaano Vink lahkub lepingu lõppedes ettevõttest ja ei pikenda lepingut.

„Lahkun sellepärast, et varem või hiljem tuleb selliseid otsuseid teha,“ ütles Vink Ärilehele. „Küsimus on lihtsalt, millal on õige aeg. Minu jaoks on see hetk siis tänavu. Usun, et juhivahetus tuleb läbi viia siis, kui see mõjutab vähimal määral organisatsiooni igapäevast toimimist ning toimub võimalikult valutult nii omanikele kui ka töötajatele.“

„Täna on Nordecon heas korras ja võimeline edukalt konkureerima kellega tahes Eesti ehitusturul, lisaks saab muudatusi rahulikult planeerida - aega on ju pool aastat,“ lausus ta. „Lühidalt - ma olen alati eelistanud juhtida muutusi ise, kui lasta muutustel ennast juhtida. Nordeconil on suur võimalus teha arengus uus oluline samm värskendades muuhulgas ka juhtimisalast kompetentsi, täna on kõik eeldused selleks olemas.“

„Edasistest tegevustest pole hetkel midagi rääkida,“ märkis ta. „Kuni juuli lõpuni on sihid selged ja eesmärgid olemas - Nordeconi 2017 aasta tulemustele peab laduma korraliku vundamendi. Sellega kavatsen ma tegeleda, nagu oskan ja suudan.“