Ehitusfirma ähvardab Inglise kolledži sihtasutust pankrotiga

Inglise Kolledž Foto: Priit Simson

Tallinna Inglise Kolledži sihtasutus on ehitusettevõttele AS Restor võlgu ligi pool miljonit eurot ning ehkki abi on palutud nii riigilt kui Tallinna linnalt, sihtasutus raha saanud pole ning ehitusettevõte ähvardab sihtasutust pankrotimenetlusega, kirjutab ERR.