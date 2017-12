Ehitusfirma juht: järjest rohkem küsitakse endalt, kas Soome ehitajaks minemine on seda väärt

AS-i Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar ütleb, et Eestis on raske ehitajat leida, aga samas ei minda ka enam nii massiliselt Soome tööle, sest küsitakse, kas see on ikka seda väärt.

Tööjõuküsimus tõuseb tugevamalt esile järgmisel kevadsuvel, siis saame vastuse tööturu praegusele seisule. Talvel on kergem, sest haltuuramehed on linnadesse tagasi läinud. Suurim puudus on just töötajatest, kes müüri laovad ja kaarti panevad. Meie püüame leida sisemise motivatsiooniga inimesi ja rõhuda ettevõtte väärtusele. Üleostmisega me ei tegele - pole mõtet, sest see on üheotsapilet. Kui töötaja ainus motivatsioon on palk, siis see ei ole koostöö mõttes perspektiivikas: kui pole ühiseid väärtusi, siis ei jõua kuhugi.

Ei oska öelda, kas Soomest hakkab ehitajaid tagasi tulema. Kuid järjest rohkem küsivad töötajad endalt, kas Soome ehitajaks minemine on seda väärt. Nüüd hinnatakse rohkem kodust elu ja aega, mis jääb tööst üle. Nädalate ja kuude kaupa töötada ja sel ajal teab mis elu elada ei ole kuigi lõbus. Soomes töötades ja Soome kodaniku moodi elades ei jää aga palgast palju alles.

