Ehitusfirma tippjuht mõisteti õigeks ka teises kohtuastmes

Ringkonnakohus ütleb aga tänases otsuses karmilt, et prokuratuur ei ole kriminaalasjas kogunud ega uurinud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et Pertens oli teadlik, et väidetavalt tegelikkusele mittevastavaid lepinguid sõlmitakse allhankija poolt soodustuskelmuse katse toimepanemiseks. "Sellist teadmist ei saa tõendada elulise usutavusega nagu prokuratuur on üritanud seda käesolevas menetluses teha. Kohtukolleegium osutab, et ehkki eluline usutavus on üks tõendi usaldusväärsuse hindamise kriteeriume, ei ole see arvestatav iseseisva tõendina kriminaalmenetluse seadustiku § 63 lg 1 tähenduses."

"Arvestades nii maa- kui ringkonnakohtu otsustes leitut paneb mind imestama, kuidas Eesti riigiorgan prokuratuuri näol võtab inimest niivõrd kergekäeliselt süüdistada. Maakohus ja eriti ringkonnakohus leidsid, et minu väidetava teo kohta tõendeid polnudki ning prokurör süüdistas mind ainult "siseveendumuse" pinnal. Loomulikult on mul hea meel kohtu väljendatud seisukoha üle, kuid see ei tee olematuks möödunud protsessi ning sellega kaasnenud aja- ja närvikulu."