Ehitusmaa käibemaks muutub kohustuslikuks

Alates oktoobrist muutub ehitusmaa ostu-müügitehingute käibemaksustamine kohustuslikuks. Seni oli käibemaksu lisamine vabatahtlik, kirjutab Äripäev.

Et rohkem käibemaksu koguda, maksustatakse tulevikus käibemaksuga ka neid maatükke, mis on ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille sihtotstarve on elamu- või ärimaa.

Kehtiva korra kohaselt ehitamiseks mõeldud kinnisasja müüki käibemaksuga ei maksustata, välja arvatud juhud, mis on varasemas seaduses juba välja toodud.

Alates läinud aasta detsembrist menetletava seaduseelnõu lõplik sõnastus kõlab järgmiselt: “Ehitusmaana käsitletakse sellist kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, millel ei asu ehitist, välja arvatud tehnovõrku või -rajatist, ja mis on projekteerimistingimuste, detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille katastriüksuse sihtotstarve on üle 50 protsendi elamumaa või ärimaa või need ühiselt.”

