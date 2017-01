Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevdirektori Maarika Liivamägi sõnul on maailma suurima hotelliettevõtte Marriott International sisenemine Eesti turule väga tugeva sümboolse tähendusega.

„Eestis on turismimajandusel kogu majanduse struktuuris väga oluline ja kasvav roll, mistõttu on Marriotti ja Telegraafi litsentsilepingu sõlmimine suurepärane uudis kogu turule. Väikese riigina oleme veel ühe globaalse tegija otseses vaateväljas, mis aitab tutvustada mitte ainult ühte hotelli vaid kogu riiki. See on kompliment nii ettevõtjale kui majanduskeskkonnale,“ sõnas Liivamägi.

Marriott International ja hotell Telegraaf teatasid eile litsentsilepingu sõlmimisest, mille kohaselt võtab Telegraaf käesoleva aasta 1. juulist kasutusele Marriotti alambrändi Autograph Collection kaubamärgi ja hotellist saab osa Marriotti globaalsest võrgustikust. Maarika Liivamägi sõnul kinnitab Marriotti tulek usaldust Eesti vastu. „Selge on see, et need asjad ei ole otseselt omavahel seotud, kuid igale ettevõtja silm läheb särama kui ta näeb, et Valitsus teeb tööd investeeringute või siis antud juhtumi puhul turistide saamise nimel tööd. Hotellide käibemaksu mittetõstmine, konverentsikeskuse loomise peatüki taasavamine ja üldine retoorika muutus turismimajanduse suhtes on uudised, mida märgatakse ka väljaspool riiki,“ sõnas Liivamägi.