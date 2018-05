Ei aita siin Lamborghinid ega tuntud räppar. Krüptoraha kukub kolinal

Bitcoin Foto: KAREN BLEIER, AFP

Manhattanil on toimumas suur krüptoraha fanaatikute konverents Consensus 2018, kust ei puudu ei (renditud) Lamborghinid, 1000 inimesele mõeldud jahil toimuv pidu ning 46-aastane räppar Snoop Dogg. Loodeti, et see tähendab ka krüptorahade väärtuse kasvu. Oh, kuidas nad eksisid, kirjutab Bloomberg.