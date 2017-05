Ei mingit krahhi silmapiiril: Wall Streeti hirmuindeks on 20 aasta madalaimal tasemel

USA aktsiaturu investorite hirmu läheneva krahhi ees näitav peamine indikaator indeks VIX vajus eile 20 aasta madalaimale tasemele.

9,77 dollari peal sulgunud VIX on lähenemas ka kõigi aegade ka rekordiliselt madalaimale tasemele 9,31 dollarit 1993. aasta 22. detsembril.

Ka "hirmu ventiiliks" kutsutav Chicago optsioonituru (CBOE) volatiilsusindeks VIX ennustab, kui suuri kõikumisi ootavad investorid lähiajal aktsiaturgudelt. 2008. aasta sügisel Lehmann Brothersi kriisi ajal oli VIX kõigi aegade kõrgeim, üle 60 dollari. Kõrgel on indeks olnud ka aastatel 1998, 2002 ja 2011.

Praegu näitab VIX, et investorid lähiajal kriisi tulemas ei oota, sest indeks aina kaugeneb ajalooliselt keskmisest, mis on 20 dollarit.

"Ehkki osa USA majanduse näitajaid on viimasel ajal valmistanud pettumuse, kasvab majandus üldjoontes siiski endiselt, tööpuudus on äärmiselt madal, inflatsioon on kontrolli all ning keskpank tõstab intressimäärasid väga aeglaselt," ütles Reutersile Credit Suisse'i tuletistehingute strateeg Mandy Xu. "Ma arvan, et riskantsetele varaklassidele on need kõik aspektid positiivsed."

"VIX on kukkunud nii madalale sellepärast, et aktsiahinnad pole viimastel kuudel väga laiades piirides liikunud," rääkis Reutersile Pravit Chintawongvanich, Macro Risk Advisorsi tuletistehingute strateeg.

VIXi liikumine on toonud suure rahalise kahju tundmatule optsioonikauplejale, keda Wall Streetil hüütakse kuulsa räppari järgi 50 Centiks. See kaupleja on ostnud kokku hulgaliselt VIXi tõusule panustavaid optsioone 50 sendise alghinnaga, lootes teenida suurelt, kui VIX peaks tõusma üle 20 dollari.

Praegu on 120 miljonit optsioonilepingutele kulutanud kaupleja igatahes suuresti miinuses: Chintawongvanichi sõnul võib ta olla kaotanud üle 90 miljoni dollari. Kokku on tema käes praegu ligi 9% kõigist avatud ostuoptsioonilepingutest, vahendas Reuters. Eelmisel reedel pakkus Financial Times, et see tundmatu kaupleja võib olla Londoni investeerimisfirma Ruffer LLP. Ruffer ei ole seda infot kommenteerinud.