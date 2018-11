Eile oli kohutava aasta halvim börsipäev. Kärsahaisu oli tunda kõikjal

Seotud lood: Nafta hind läks vabalangusesse

Üha enam on tunda riskide mahavõttu. Riskifondid, kes ostsid oktoobri lõpus taas tehnoloogiaktsiaid, on novembris muutunud jälle nende müüjaks. Samal ajal suurendasid riskifondid panuseid internetitarkvarafirmade ja elektroonikavarustuse tootjate aktsiate langusele.

“Palju raha ootab investeerimist, kuid paljud kohad ei tundu atraktiivsed,” ütles KeyBanki peainvesteerimisstrateeg Bruce McCain. “Põhjus miks kõik varaklassid langevad seisneb selles, et me ei tea, kas majanduses tuleb langus või piirdume me aeglasema majanduskasvuga. Kuid kas seegi on jätkusuutlik?”

Täna kandus langus Aasia turgudele, kuid on seal vaoshoitum. Jaapani Nikkei 225 aktsiaindeks langes ühe protsendi.

Kui esimese poolaasta märksõna oli raha rotatsioon eri varaklasside vahel, siis nüüd on kõikjalt sünkroonis kahjum tulemas. Teisipäeval langesid USA aktsiaturu S&P 500 indeksi kõigi sektorite aktsiad, kusjuures 67 ettevõtte aktsiatest koosnev IT-allindeksis kukkusid kõik aktsiad.

Ajaloos orienteeruvad investorid vaatavad murega seda kuidas krediidiolud halvenevad. Selle märgiks on USA valitsuse võlakirjadega võrreldes ettevõtete võlakriajde üha suurem täiendava tootluse vahe. See on stressimärk. Ühtäkki on investeerimisjärgu ettevõtete võlakirjadel halvim aasta alates 2008. aastast, kuna USA keskpank tõstab intressi.

“Alati tuleb arvestada sellega, mida krediiditurud signaliseerivad,” märkis Prudential Financiali peaturustrateeg Quincy Krosby. “Sageli algavad probleemid krediiditurult ja need kanduvad aktsiaturule. Kuid seekord kardetakse krediiditurul aktsiaturu ja laiemalt majanduse pärast.”