Einari Kisel: energeetikas kasvab hajatootmise osakaal

„Kivisöe tarbimise tipp on maailmas tänaseks juba käes ning nafta tarbimise tipp saabub enne aastat 2030. Kuna tuulikute ja päikesepaneelide hinnad on langenud, siis paljudes regioonides on hajatootmine muutunud soodsamaks kui võrguelekter,“ märkis Kisel täna Narvas toimunud konverentsil „Energeetikast piiramatult“.

Kisel tõi esile, et rahvusvaheliste energiafirmade juhid tajuvad globaalse uuringu tulemusel suurimate riskifaktoritena asjade interneti ning tehisintellekti arengutega seotud probleeme.

„Euroopa ja ka Eestis tajutakse lisaks küberohtudele täiendava kriitilise faktorina ka Venemaa ettearvamatut käitumist,“ ütles Kisel.

Kõige suurema elektritootmist mõjutavate asjaoludena pikemas perspektiivis viitas Eineri Kisel rahvastiku kasvule ning elektriautode kasutamise tõusule.

„Aastaks 2060 prognoositakse elektritarbimise kahekordistumist, millesse suure panuse annavad ligi 3 miljardit selleks ajaks turule toodavat elektrisõidukit,“ selgitas Kisel.