EKRE majanduskava arhitekt Sõerdi kriitikast: selline arusaam esindab nn Exceli mõtteviisi

"Aivar Sõerdi mõtteavaldused EKRE majandusprogrammi teemal viitavad paanikale Reformierakonna majandusideoloogide ridades. Teisiti ei saa mõista lugupeetud majandusspetsialisti seisukohavõtte, milledest olulisematele ka vastan," ütles EKRE majandusprogrammi toimkonna juht Endel Oja.

Sõerd ütles EKRE majanduskava kriitikas, et see on populistlik ja teostamatu. "See on arulage maksudega mängimine," leidis Sõerd. Oja sõnul häirib tema oponenti tõenäoliselt ennekuulmatu olukord, kus maksude langetamisega samaaegselt ei pakuta välja uute maksude sisseseadmist või olemasolevate tõstmist.

Küsis ju Sõerdki seda kava lugedes, millistele maksudele nihkub maksukoormus. "Kui nad soovivad nihutada maksukoormust tulumaksule ja tööjõumaksudele, siis see on konkurentsivõimele palju ohtlikum," märkis endine rahandusminister.

Oja sõnul polegi EKRE majandusprogrammis ainsatki viidet, et EKRE sooviks kehtestada ettevõtetele täiendavat tulumaksu või suurendada tööjõumakse. "Hoopis vastupidi – me ei "nihuta"midagi, ei kehtesta ühtegi uut maksu ega tõsta ka olemasolevaid," kinnitas ta.

Ka märkis EKRE majandusprogrammi toimkonna juht, et Sõerdi arusaam riigieelarvest esindab mehaanikast pärit arvamusstereotüüpi (nn Exeli-mõtteviisi), mille kohaselt iga euro, mis maksude vähendamisest riigieelarvesse otseselt ei laeku, ongi riigieelarvele igaveseks kadunud. "Tegelikult see nii ei ole. EKRE on teinud vastavad pädevad arvutused," toonitas Oja.