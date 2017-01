Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas ettevõtlusminister Urve Palole arupärimise, milles soovib selgitusi Eesti tutvustamiseks välja töötatud uue kaubamärgi kohta.

„Eesti riik on saanud 200 000 euro eest asja, mida nii tavakodanikud kui ka mitmed eksperdid peavad pehmelt öeldes ebaõnnestunuks," selgitab EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.

„Soovime teada, kas minister on niinimetatud oksendavat siili sisaldava tööriistakastiga rahul ja milliseks peab ta antud töö hinna ja kvaliteedi suhet. Samuti tahame vastust, kas tuntud rahvussümbolite puudumine uues kaubamärgis oli EAS-i teadlik poliitika ning eesmärk oligi lahti saada „rukkilillepurusest rahvusromantikast", nagu väljendas üks avaliku elu tegelane."

Helme sõnul juhitakse ministri tähelepanu ka sellele, et ka varasemat katsed leida Eestile ühtse visuaalne identiteet on lõppenud suure raha kulutamise ja küsitava tulemusega. „Võib-olla on kogu riigi painutamine ühe brändi alla lähteülesandena vale ning sama rahaga saaks Eesti ettevõtjaid muul viisil aidata," ütles Helme.