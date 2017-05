EKSKLUSIIVSED FOTOD: Nord Stream 2 uurijad leidsid Soome lahe põhjast pommitaja

Ehitatava Vene-Saksa gaasijuhtme Nord Stream 2 trassi uurinud meeskond avastas trassi kõrvale jäävalt alalt Soome lahe põhjast II maailmasõja aegse hästisäilinud pommituslennuki.

Lennuk leiti Soome lahe lääneosast umbes saja meetri süqavusest, rääkis Ärilehele Nord Stream 2 avalike suhete juht Minna Vendelin. "Lennuk ei ole torujuhtme alal, vaid asub selle trassilt umbes tuhat meetrit eemal, väljaspool arvestuslikku ehitusmõju ala," rääkis ta.

Tegelikult avastasid uurijad lennuki juba aasta aega tagasi, kuid Nord Stream 2 tuli sellega avalikkuse ette alles nüüd, mil leiule on esialgse hinnangu andnud merearheoloog ja selle kohta käivad andmed on üle antud Soome muuseumide valitsusele (Museovirasto).

"Me ei ole leidu üksikasjalikumalt uurinud, kuna see asub nii kaugel torujuhtme planeeritud trassist," ütles Vendelin.





Sonari 3D pildid Soome lahe põhjas lebavast II maailmasõja aegsest pommituslennukist. Fotod: Nord Stream 2



Uurijate mõõtmistulemuste kohaselt on lennuk umbes 11 meetrit pikk ja selle tiibade siruulatus on 18 meetrit. See on kahemootoriline ning merearheoloogi hinnangul Douglas DB-7 Boston (A-20 Havoc) -tüüpi pommitaja.

Aastatel 1939-1944 toodeti selliseid pommitajaid Ameerika Ühendriikides ligi 7500 tükki ning ligi pooled toodetuist saadeti lääneliitlaste sõjalise abina Alaska-Siberi õhusilla kaudu Nõukogude Liitu.

DB-7 lennukit hinnati selle võimsate mootorite ja üleüldise vastupidavuse pärast. Nõukogude õhujõud kasutasid lennukeid laialdaselt öistel reididel Saksa konvoide vastu. Ülimadalalt, kümne meetri kõrguselt lennanud DB-7 lennukid olid konvoidele väga ohtlikud, kuid kandsid ka ise suuri kaotusi. Ilmselt on ka Soome lahest just leitud lennuk üks selline: madalalt kukkumine seletaks, miks lennuk on võrdlemisi tervena säilinud.

Kaugjuhitava allveekaamera pilt Soome lahe põhjas lebava II maailmasõja aegse pommituslennuki kuulipildujatest. Foto: Nord Stream 2

Lisaks on Nord Stream 2 trassi uurijad leidnud trassilt ja selle ümbrusest hulgaliselt meremiine ja muid lõhkekehi mõlema maailmasõja aegadest. Soome lahe idaosast leiti ka 17. sajandi kaubalaeva vrakk, mis on küll tükkidena suuremal alal laiali. Vendelini sõnul asub ka vrakk trassi teest kõrval, umbes 250 meetrit.