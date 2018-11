Eksmiss Kristiina Heinmets-Aigro põhjendab Eesti suurt palgalõhet: mees ei lähe lapsepuhkusele, naine läheb!

Teine teema on olnud sookvootide kehtestamine, mille üle on aastaid debatte peetud. Olen seisukohal, et ükski sunduslik tehisnõue ei vii soovitud resultaadini, vaid suurendab ebavõrdsust. Miks peaksid hakkama noored meessoost üliõpilased arvestama tööle kandideerides, kas selles ettevõttes on sookvoot täidetud?

Prantsusmaast tuleks võtta eeskuju ja viia riiklikul tasandil sisse nõue palkade avalikustamiseks kindlatel tingimustel. See peaks ettevõtte juhte panema olukorda, kus neil endal vaadates palgafondi kulu naiste ja meeste vahel tekiks küsimärk. Miks peaks sama tööd tegevad naised olema vähem väärtustatud kui nende ametivennad?

–––

Prantsusmaal on naiste ja meeste palgalõhe 9%, Eestis on see 2016. aasta andmete järgi 25.3%.