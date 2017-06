Eksnaine nõuab vene miljardärilt hiiglaslikku varandust

Vene miljardäri Vladimir Potanini eksabikaasa nõuab mehelt 30-aastase abielu lahutuse eest miljardeid dollareid.

Natalia Potanin oli vene miljardäri Vladimir Potaniniga abielus 30 aastat. Rikkuri varandust on hinnatud 17 miljardi dollari peale. Mees andis lahutuse ootamatult sisse 2013. aasta novembris, paludes kohtult, et lahutus hakkaks kehtima tagantjärgi 2007. aasta jaanuarist. Tema põhjendus oli see, et juba kuus aastat tagasi sai ta aru, et abielu on lõppemas, kirjutas CelebrityNetWorth.

Huvitaval kombel toimus 2007. aasta 16. jaanuaril muutus mehe ärides - nad otsustasid äripartneriga koostöö lõpetada ja firma ära jagada.

Lahutuspaberid ulatas Vladimir Nataliale peale õhtusööki. Naine arvas alguses, et tegemist on naljaga, sest ei näinud kooselus probleeme ning nad olid üles kasvatanud kolm last.

Kohe peale lahutuspaberite andmist kadus Vladimir naise ja laste elust. Peale seda läks Natalja noorima pojaga New Yorki, kus poeg pidi alustama kooliteed. Reisi ajal lammutas Vladimir maatasa nende Venemaal asuva kodu ning tühistas kõik naise pangakaardid.

Vene kohus tegi otsuse tühistada abielu tagantjärgi 2007. aastast, mis ei tulnud ka üllatusena, sest heade sidemetega miljardär on ka näiteks president Putini lähedane sõber.

Naisele ja lastele ei tahtnud mees jätta sentigi ja nüüd läks Natalia Potanin uuesti kohtusse, nõudes endiselt abikaasalt 7 miljardit dollarit. Suur summa tuleb sellest, et abielu ajal soetas mees kolm ettevõtet ning seaduse järgi on tegemist abikaasade ühisvaraga.

Natalia nõudiski välja 50% osalust kahes ettevõttes. Kohus tegi otsuse jälle mehe kasuks, kuid naine on otsustanud edasi kaevata. Viimane otsus tehti 2016. aasta jaanuaris, kuid 7 miljardi dollari suurune saaga veel jätkub.