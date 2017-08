Eksootilisest riigist investeeritakse Leedu juustutööstusse

Uus-Meremaa piimakoperatiiv ostab osa Leedu piimakombinaadist. Leedu börsiettevõte teatas täna, et 13. juulil jõudis ettevõte maailma suurima piimatootja Fonterraga esialgse investeerimiskokkuleppeni.

Ettevõte teatas, et see tähendab, et tuleb aktsiaamissioon, mille käigus lastakse välja kümne protsendi ulatuses aktsiakapitalist värskeid aktsiaid.

Aktsiad müüakse hinnaga 1,98 eurot tükist.

Eile maksis aktsia 2,35 eurot.