Adamson lausus Danske Banki rahapesu skandaali kommenteerides, et tol ajal ei olnud tähelepanu rahapesu tõkestamisel selline, nagu täna.

„Mul on meeles üks juhtum 1993. aastal, kui olin tööl Hansapanga siseauditis. Tuli mees, kes tahtis kanda 10 miljonit dollarit arvele ja iga päev miljon dollarit välja võtta, kümme päeva järjest. Mäletan, et keeldusime just mõeldes sellele, millised me oleks 1993. aastal välja näinud. Tol ajal oli Hansapanga bilansimaht kuskil 200 miljonit,“ rääkis Adamson.